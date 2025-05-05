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Derbide Gedson Fernandes'e lazer tutan seyirci gözaltına alındı

Derbide Gedson Fernandes'e lazer tutan seyirci gözaltına alındı

00:105/05/2025, Pazartesi
AA
Yeni Şafak
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde futbolcuya lazer tutan seyirci gözaltına alındı
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde futbolcuya lazer tutan seyirci gözaltına alındı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesinde penaltı vuruşu kullanacak oyuncunun gözüne lazer tutan seyirci gözaltına alındı.

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın 36. dakikasında, Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşunu gerçekleştirecek Gedson Fernandes'in gözüne tribünden lazer tutan seyircinin tespiti için çalışma yaptı.


İncelemede, stadın kuzey tribününden bir kişinin lazer tuttuğunu belirleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri B.Y'yi gözaltına aldı.


Hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem başlatılan şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.




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