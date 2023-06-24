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Spor

Devlerin Rashica savaşı: Norwich City bonservis bedelini belirledi

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Rashica ile Fenerbahçe ilgileniyor. Sarı-lacivertli ekip oyuncunun takımı Norwich City ile resmi görüşmelere başladı. Galatasaray da Kosovalı oyuncu için Norwich City ile görüşmelerini sürdürüyor.

18:29 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Milot Rasciha geçen sezon Süper Lig'de 6 gol kaydetti

Milot Rasciha geçen sezon Süper Lig'de 6 gol kaydetti

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Rashica için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bonservisi Norwich City'de olan Kosovalı kanat oyuncusuna Fenerbahçe'nin de talip olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler Norwich ile görüşerek oyuncunun bonservis bedelini sorarken, Rashica'nın kararını kulübüne bıraktığı ve Fenerbahçe ile de anlaşabileceği iddia edildi. Galatasaray da Kosovalı oyuncu için Norwich City ile görüşmelerini sürdürüyor.

Norwich City'nin istediği bedel belli oldu

Norwich'in bonservis talebinin 12 milyon euro civarında olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın Rashica için ayırdığı maksimum bütçenin ise 6 milyon euro bandında olduğu iddia edildi. Görüşmeler o tarafta da devam ediyor. Fenerbahçe'nin ise Galatasaray'ın verdiği rakamın üstüne çıkabileceği aktarıldı.

Galatasaray'da başarılı sezon geçirdi

Başarılı futbolcu geçen sezon Galatasaray'da 35 maça çıktı. Rashica bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 8 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 8.5 milyon euro olan Rashica'nın, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında bitecek.




#Transfer
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Milot Rashica
36 dakika önce
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