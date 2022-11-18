Süper Lig'e damga vuran futbolcu İstanbul'da forma giymek istiyor

Sivasspor'un sezon başında uzun görüşmeler sonucunda kadrosuna kattığı Dia Saba, futbol kariyerini İstanbul'da devam ettirmek istiyor.
Kırmızı beyazlı kulüple 1 yıllık kontrat yapan ve Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak uygun bir çıkış maddesini sözleşmesine koydurtan oyuncunun İstanbul'daki kulüplerle temas halinde olduğu belirtildi.
Dia Saba'nın durumunu Karagümrük, Başakşehir ve Kasımpaşa kulüplerinin yakından takip ettiği öğrenildi.
- İsrailli 10 numara, Sivasspor ile çıktığı 17 maçta 5 gol attı, 5 de asist yapma başarısı gösterdi.