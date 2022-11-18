Süper Lig'e damga vuran futbolcu İstanbul'da forma giymek istiyor Süper Lig'in ilk yarısında etkili bir performans gösteren ve taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Dia Saba, Sivasspor'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Ailesini Sivas'a getirmeyen ve menajerinin tavsiyesiyle İstanbul'da forma giymek isteyen futbolcunun kulübüyle bağlarının kopması bekleniyor.

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