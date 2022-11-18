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Süper Lig'e damga vuran futbolcu İstanbul'da forma giymek istiyor

Süper Lig'in ilk yarısında etkili bir performans gösteren ve taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Dia Saba, Sivasspor'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Ailesini Sivas'a getirmeyen ve menajerinin tavsiyesiyle İstanbul'da forma giymek isteyen futbolcunun kulübüyle bağlarının kopması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dia Saba Sivasspordan ayrıldı mı? Dia Saba hangi takıma transfer olacak?
Dia Saba - Sivasspor

Sivasspor'un sezon başında uzun görüşmeler sonucunda kadrosuna kattığı Dia Saba, futbol kariyerini İstanbul'da devam ettirmek istiyor.

Kırmızı beyazlı kulüple 1 yıllık kontrat yapan ve Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak uygun bir çıkış maddesini sözleşmesine koydurtan oyuncunun İstanbul'daki kulüplerle temas halinde olduğu belirtildi.

Dia Saba'nın durumunu Karagümrük, Başakşehir ve Kasımpaşa kulüplerinin yakından takip ettiği öğrenildi.

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