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Spor Djokovic Sırbistan Açıkta finalde kaybetti
TENİS

Djokovic Sırbistan Açık'ta finalde kaybetti

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, katıldığı Sırbistan Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde Andrey Rublev'e 2-1 yenildi.

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Haber Merkezi AA
Djokovic Sırbistan Açıkta finalde kaybetti
Novak Djokovic

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) toprak kort turnuvasının finalinde, Sırp tenisçi Djokovic ile dünya 8 numarası Rublev karşılaştı.

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle turnuvaya tarafsız sporcu olarak katılan Rublev, 2 saat 27 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-2, 6-7 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yenerek kupaya uzandı.

Kariyerinde ilk kez Djokovic'i yenmeyi başaran Rublev, bu yıl Marsilya Açık ve Dubai Açık'ın ardından üçüncü şampiyonluğuna ulaşarak sezonun en çok turnuva kazanan erkek tenisçisi İspanyol Rafael Nadal'ı yakaladı.

Turnuvayı daha önce iki kez kazanan Djokovic ise bu yılki ilk şampiyonluğuna ulaşma fırsatını kaçırdı. Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan 34 yaşındaki tenisçi, yeni tip koronavirüs aşısı olmayı reddetmesi nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası için gittiği Avustralya'dan sınır dışı edilmişti. ABD'deki aşı kısıtlamalarından dolayı Indian Wells Masters ile Miami Açık Masters turnuvalarına da katılamayan Djokovic, bu yıl Dubai Tenis Şampiyonası'na çeyrek finalde, Monte Carlo Masters'a ise ilk turda veda etmişti.

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