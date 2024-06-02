|
Spor

Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan geçici olarak Ümit Milli Futbol Takımı'na katıldı

Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile oynayacağı özel maçın kadrosuna alındı. Her iki futbolcu da Ümit Milli Takım'daki görevlerini tamamlamaları sonrasında, A Milli Takım'ın kampına katılacak.

17:12 - 2/06/2024 Pazar
DHA
A Milli Takım, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 hazırlıklarını sürdürüyor.
A Milli Takım, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan'ın Ümit Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile oynayacağı özel maçın kadrosuna alındığını açıkladı.


A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alacak. İki futbolcu İtalya ile Türkiye arasında oynanacak özel maçın ardından yeniden A Milli Futbol Takımı kampına katılacak.


TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


A Milli Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosunda bulunan futbolcularımız Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, yarın akşam İstanbul'da özel maçta İskoçya ile karşılaşacak Ümit Milli Takımımızın müsabaka kadrosuna alındı. Her iki futbolcumuz da Ümit Millî Takım'daki görevlerini tamamlamaları sonrasında, İtalya ile Türkiye arasında oynanacak özel maçın ardından A Milli Takımımızın kampına yeniden katılacak.


#Doğan Alemdar
#Ahmetcan Kaplan
#Ümit Milli Futbol Takımı
8 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Akpazar seçim sonuçları için seçmenler sandık başına gitti! Seçimi kim kazandı?