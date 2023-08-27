Dominguez Aslan'ı bekliyor

Nicolas Dominguez'in güncel piyasa değeri 17 milyon euro.
Orta sahayı güçlendirmek için birçok oyuncu ve kulüple görüşen Galatasaray, bir süredir İtalyan ekibi Bologna'nın Arjantinli 8 numarası Nicolas Dominguez için girişimlerini sürdürüyor.
25 yaşındaki yıldız oyuncu, Bologna'nın 1.8 milyon euroluk yeni kontrat teklifini kabul etmedi. İtalya'da çıkan haberlere göre; 2024'te kontratı bitecek Dominguez, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni garantilemesini bekliyor.
Yıldız oyuncu, kaptanlığını yaptığı Bologna formasıyla bu sezon 2 maçta görev yaptı. İtalya Kupası'nda oynanan Cesena karşılaşmasında ön libero olarak görev yapan Dominguez, Milan karşısında merkez orta saha olarak maça çıktı.