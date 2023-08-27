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Spor

Dominguez Aslan'ı bekliyor

Bologna forması giyen Nicolas Dominguez'in, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi biletini alması durumunda sarı-kırmızılı takıma imza atacağı bildirildi.

11:42 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Nicolas Dominguez'in güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

Nicolas Dominguez'in güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

Orta sahayı güçlendirmek için birçok oyuncu ve kulüple görüşen Galatasaray, bir süredir İtalyan ekibi Bologna'nın Arjantinli 8 numarası Nicolas Dominguez için girişimlerini sürdürüyor.


25 yaşındaki yıldız oyuncu, Bologna'nın 1.8 milyon euroluk yeni kontrat teklifini kabul etmedi. İtalya'da çıkan haberlere göre; 2024'te kontratı bitecek Dominguez, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni garantilemesini bekliyor.


Yıldız oyuncu, kaptanlığını yaptığı Bologna formasıyla bu sezon 2 maçta görev yaptı. İtalya Kupası'nda oynanan Cesena karşılaşmasında ön libero olarak görev yapan Dominguez, Milan karşısında merkez orta saha olarak maça çıktı.







#Galatasaray
#Nicolas Dominguez
#Bologna
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