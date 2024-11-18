Dünyaca ünlü yıldızdan ilginç karar: "Futbolu bıraktıktan sonra…"

Borussia Dortmund'da parladığı ilk yıllarda tam 135 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olan yıldız futbolcu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘EMLAK İŞİNE GİRECEĞİM’

İspanya'da birçok kez sakatlanan ve form grafiği baş aşağı giden Dembele, 2023 yazında 50 milyon Euro'ya PSG'nin oyuncusu oldu.

Fransız devinde de şu ana kadar sahip olduğu yetenekleri gösteremeyen 27 yaşındaki oyuncu, The Bridge Podcast programında futboldan sonraki hayatı için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

34 yaşına geldiğinde futbolu bırakacağını söyleyen Dembele, "Futbolu bıraktıktan sonra gayrimenkul işine gireceğim. Afrika'ya ve Fransa'ya yatırımlar yapacağım" diye konuştu.

Kariyeri boyunca 319 resmi maçta boy gösteren yıldız oyuncu, 73 gol ve 91 asist kaydetti.

TCHOUAMENI: "ŞİRKET YÖNETİCİSİ OLMAYI TERCİH EDERİM"

Bir diğer Fransız futbolcu Aurelien Tchouameni de aynı programda futboldan sonraki kariyeri için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dembele gibi Tchouameni de futbolun içinde yer almayacağını söylerken "Futboldan sonra aile kurmaya odaklanacağım. Sporun içerisinde yer almak istemiyorum, şirket yöneticisi olmayı tercih ederim" dedi.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 15 maçta süre bulurken takımına skor katkısı sağlayamadı.







