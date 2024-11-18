Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dünyaca ünlü yıldızdan ilginç karar: "Futbolu bıraktıktan sonra…"

Dünyaca ünlü yıldızdan ilginç karar: "Futbolu bıraktıktan sonra…"

14:2818/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bir döneme damga vuran ve Avrupa futbolunun en büyük yeteneklerinden birisi olarak aday gösterilen yıldız futbolcu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bir döneme damga vuran ve Avrupa futbolunun en büyük yeteneklerinden birisi olarak aday gösterilen yıldız futbolcu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bir döneme damga vuran ve Avrupa futbolunun en büyük yeteneklerinden birisi olarak aday gösterilen yıldız futbolcu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki Fransız yıldız futbolu bırakacağı tarihi ve futbolu bıraktıktan sonra yapacağı mesleği açıkladı. İşte detaylar.

Borussia Dortmund'da parladığı ilk yıllarda tam 135 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olan yıldız futbolcu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘EMLAK İŞİNE GİRECEĞİM’

İspanya'da birçok kez sakatlanan ve form grafiği baş aşağı giden Dembele, 2023 yazında 50 milyon Euro'ya PSG'nin oyuncusu oldu.

Fransız devinde de şu ana kadar sahip olduğu yetenekleri gösteremeyen 27 yaşındaki oyuncu, The Bridge Podcast programında futboldan sonraki hayatı için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

34 yaşına geldiğinde futbolu bırakacağını söyleyen Dembele, "Futbolu bıraktıktan sonra gayrimenkul işine gireceğim. Afrika'ya ve Fransa'ya yatırımlar yapacağım" diye konuştu.

Kariyeri boyunca 319 resmi maçta boy gösteren yıldız oyuncu, 73 gol ve 91 asist kaydetti.

TCHOUAMENI: "ŞİRKET YÖNETİCİSİ OLMAYI TERCİH EDERİM"

Bir diğer Fransız futbolcu Aurelien Tchouameni de aynı programda futboldan sonraki kariyeri için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dembele gibi Tchouameni de futbolun içinde yer almayacağını söylerken "Futboldan sonra aile kurmaya odaklanacağım. Sporun içerisinde yer almak istemiyorum, şirket yöneticisi olmayı tercih ederim" dedi.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 15 maçta süre bulurken takımına skor katkısı sağlayamadı.



#PSG
#Borussia Dortmund
#Ousmane Dembele

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret zammı 2025 Ocak zammı hesaplama tablosu netleşiyor: 20, 25, 30, 35, 40 oranında zam gelirse yeni asgari ücret…