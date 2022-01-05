Edin Visca Trabzonspor'da

Süper Lig'de topladığı 46 puanla devreye zirvede giren Trabzonspor, Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca'yı transfer etti.
Alınan ilk bilgilere göre İstanbul ekibi, 31 yaşındaki oyuncu için 6 milyon euro bonservis bedeli istedi. Yapılan görüşmelerin ardından bu rakam 3.5 milyon euro seviyelerine indi.
- Transfer bugün açıklanacak
- 14.30'da Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir Kulübü binasına gelerek, transferdeki son küçük pürüzleri konuşacak.
- 16.00'da Her iki kulübün başkanı ortak bir açıklama yaparak, Edin Visca'nın transferini resmiyete kavuşturacak.
January 5, 2022