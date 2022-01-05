Spor Edin Visca Trabzonsporda
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Edin Visca Trabzonspor'da

Trabzonspor Kulübü, Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca'yı kadrosuna kattı. Bugün saat 16.00'da iki kulübün başkanının ortak olarak yapacağı basın toplantısında, transfer resmiyete kavuşacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Edin Visca Trabzonsporda
Visca bu sezon 19 maçta, 4 gol ve 9 asistle oynadı.

Süper Lig'de topladığı 46 puanla devreye zirvede giren Trabzonspor, Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca'yı transfer etti.

Alınan ilk bilgilere göre İstanbul ekibi, 31 yaşındaki oyuncu için 6 milyon euro bonservis bedeli istedi. Yapılan görüşmelerin ardından bu rakam 3.5 milyon euro seviyelerine indi.

  • Transfer bugün açıklanacak
  • 14.30'da Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir Kulübü binasına gelerek, transferdeki son küçük pürüzleri konuşacak.
  • 16.00'da Her iki kulübün başkanı ortak bir açıklama yaparak, Edin Visca'nın transferini resmiyete kavuşturacak.
Edin Visca Trabzonsporda

Edin Visca Trabzonspor'da

​​Transfer bugün resmiyete kavuşacak.
Dünyanın en ilginç köyü

Dünyanın en ilginç köyü

​Nüfusun büyük çoğunluğunu Türkler oluşturuyor.
Türkiye geçen yıl ortalama saatte 3 kez sallandı

​Bakan Koca illere göre haftalık koronavirüs tablosunu paylaştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi saat 14.00'da konutunda ziyaret edecek.

Türkiye'nin en büyüğü olacak: Açılışı Erdoğan yapacak.

​Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 2022 tarihi rekorların kırıldığı yıl olacak

Oğluna ekmek arası uyuşturucu göndermiş.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.