Edin Visca Trabzonspor'da

Visca bu sezon 19 maçta, 4 gol ve 9 asistle oynadı.

Süper Lig'de topladığı 46 puanla devreye zirvede giren Trabzonspor, Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca'yı transfer etti.

Alınan ilk bilgilere göre İstanbul ekibi, 31 yaşındaki oyuncu için 6 milyon euro bonservis bedeli istedi. Yapılan görüşmelerin ardından bu rakam 3.5 milyon euro seviyelerine indi.

Transfer bugün açıklanacak

14.30'da Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir Kulübü binasına gelerek, transferdeki son küçük pürüzleri konuşacak.

16.00'da Her iki kulübün başkanı ortak bir açıklama yaparak, Edin Visca'nın transferini resmiyete kavuşturacak.