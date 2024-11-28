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Emiliano Martinez'den dikkat çeken istatistik! Şampiyonlar Ligi'nde...

Emiliano Martinez'den dikkat çeken istatistik! Şampiyonlar Ligi'nde...

15:3928/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Emiliano Martinez, Arjantin Milli Takımı ile dünya şampiyonu olmuştu.
Emiliano Martinez, Arjantin Milli Takımı ile dünya şampiyonu olmuştu.

İngiliz ekibi Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir istatistiğe imza attı. Başarılı eldiven, kalesine gelen 25 şutun 24'ünü kurtardı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'da forma giyen Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, yakalaması güç bir istatistiğe imza attı. Son olarak dün akşam konuk ettiği Juventus ile 0-0 berabere kalan Aston Villa, puanını 10'a çıkardı ve ilk 8 sıra için iddiasını sürdürdü.


Öte yandan Emiliano Martinez, Devler Ligi'nde yaptığı kurtarışlarla takımını sırtlıyor. Aston Villa 5 haftası geride kalan Şampiyonlar Ligi'nde kalesinde sadece 1 gol görürken, Arjantinli eldiven harika bir istatistiğe imza attı.


Emiliano Martinez, Opta'nın verilerine göre Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon kalesine gelen 25 şutun 24'ünü kurtardı ve bu alanda açık ara zirvede yer aldı.




#Emiliano Martinez
#Aston Villa
#Şampiyonlar Ligi

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