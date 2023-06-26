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Spor

Emrecan Bulut Kartal oluyor

Beşiktaş, TFF 2. Lig'de Somaspor forması giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Emrecan Bulut'u renklerine bağlıyor.

14:30 . 26/06/2023 Pazartesi
DHA
Emrecan Bulut, her iki kanat bölgesinin dışında santrforda da oynayabiliyor.

Emrecan Bulut, her iki kanat bölgesinin dışında santrforda da oynayabiliyor.

Ardahanlı olup futbola ailesiyle yerleştikleri Manisa'daki amatör Yunusemre Belediyespor'da 2015 yılında başlayan Emrecan Bulut, pandemi dönemi nedeniyle kariyerinin başında sahalardan erken koptu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020-2021 yıllarını yeşil sahalardan uzak geçiren Emrecan, bir fabrikada çalışmaya başlayıp 90 kiloya kadar çıktıktan sonra futbola yine amatör ligdeki Karaköy FK'da döndü.

1.85 boyundaki Emrecan, sağ ayağını kullanıyor.

İlk yılında 16 gol attı

Bu takımdaki performansıyla Somaspor'un dikkatini çeken genç futbolcu, geçen sezon başında 3 yıllığına siyah-beyazlılara transfer olarak 19 Temmuz 2022'de kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesine imza attı. Henüz 20 yaşındaki futbolcu ilk yılında 2. Lig'de 15, Türkiye Kupası'nda 1 gol attı. Genç yaşına rağmen ligde gol krallığı yarışını üçüncü sırada bitiren Emrecan, Somaspor'un profesyonel liglerde bir sezonda en çok gol atan oyuncusu oldu.


Performansıyla birçok Süper Lig ekibini peşine takan futbolcu için Beşiktaş, Somaspor yönetimiyle 5 milyon TL bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor.







#Beşiktaş
#Emrecan Bulut
#Somaspor
1 saat önce
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