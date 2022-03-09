Spor Enes Ünal Getafede art arda ikinci kez ayın oyuncusu seçildi
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Enes Ünal Getafe'de art arda ikinci kez ayın oyuncusu seçildi

İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Enes Ünal, şubat ayının en iyi futbolcusu seçildi. Milli futbolcu İspanyol ekibi ile çıktığı 26 maçta 13 gol attı.

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Haber Merkezi AA
Enes Ünal Getafede art arda ikinci kez ayın oyuncusu seçildi
Enes Ünal bu sezon 13 gol attı

Getafe'nin sponsorlarından Mahou firmasının her ay taraftarların sosyal medyada yaptığı oylamaya göre belirlediği ayın futbolcusu ödülüne Enes, bu sezon üçüncü kez layık görüldü.

Geçen yıl kasım ve bu yıl ocak ayında da ayın oyuncusu seçilen Enes, kulübünün yayınladığı açıklamasında, kendini ödüle layık görenlere teşekkür ederek, "Bu ödülü almak her zaman önemli bir şey. Çalışmalarımın karşılığının görüldüğü anlamına geliyor ve çok memnunum. Formumu kaybetmeden bu şekilde devam etmek istiyorum." dedi.

"Getafe'ye kendimi geliştirmek için geldim ve kafam rahat" diyen Enes, kulüpte herkesten destek gördüğünü ve çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Enes aynı zamanda bu sezon ligde attığı 13 golle Getafe'nin en golcü futbolcusu olarak ilk sırada yer alıyor.


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