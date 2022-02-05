Spor Enes Ünal La Ligayı sallıyor Attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi
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Enes Ünal La Liga'yı sallıyor: Attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi

Getafe forması giyen Enes Ünal, Levante ağlarını iki kez sarstı. Bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu, böylece ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı.

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Haber Merkezi AA
Enes Ünal La Ligayı sallıyor: Attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi
Takımının en golcü oyuncusu konumunda

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Getafe, ikisini Enes Ünal'ın attığı gollerle Levante'yi 3-0 mağlup etti.


Karşılaşmanın ilk köşe atışında, 1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Enes Ünal'ın golüyle 1-0 öne geçen Getafe, 28. dakikadaki yine Türk futbolcunun golüyle farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarısı 2-0 sona eren maçın ikinci yarısında uzatma dakikalarında Carles Alena ile farkı artıran Getafe, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Enes son 12 maçta 9 gol attı

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan Enes Ünal, 67. dakikada yerini Jakub Jankto'ya bıraktı.

Getafe'nin en golcü futbolcusu olan Enes, bu sezon ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı.

Diğer yandan Getafe'ye ara transferde gelen diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu, bu karşılaşmada yedek bekledi.

Puanını 25'e yükselterek ligde 14. sıraya yükselen Getafe, çıkışını sürdürdü.

Levante ise 11 puanla son sırada yer aldı.

Getafe-Leavante maç özeti:

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Cengiz Ünder'den tribünleri ayağa kaldıran gol


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