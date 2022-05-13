Spor Enes Ünal ve Okay Yokuşlu en beğendikleri futbolcuları açıkladılar
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Enes Ünal ve Okay Yokuşlu en beğendikleri futbolcuları açıkladılar

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Getafe'de forma giyen milli futbolcular Enes Ünal ve Okay Yokuşlu, 10 soruya 10 kısa cevap verdi.

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Haber Merkezi AA
Enes Ünal ve Okay Yokuşlu en beğendikleri futbolcuları açıkladılar
Enes Ünal ve Okay Yokuşlu

Getafe'nin maçlarını oynadığı Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda sorularını yanıtlayan milli futbolcular, bazı sorulara cevap verirken de oldukça zorlandı.

Enes Ünal, "En beğendiğin oyuncu kim?" sorusuna, Cristiano Ronaldo yanıtını verirken, Okay Yokuşlu'nun yanıtı Real Madrid'de bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Eduardo Camavinga oldu.

Enes'in İspanya'da en beğendiği taraftar grubu Real Betis olurken, Okay Yokuşlu ise bu soruya Sevilla yanıtını verdi.

Enes Ünal

  • En beğendiğin stat: San Mames (Bilbao).
  • En beğendiğin oyuncu: Cristiano Ronaldo.
  • En beğendiğin kaleci: Thibaut Courtois .
  • En sevdiğin şehir: Türkiye'de Bursa, Avrupa'da Madrid.
  • İspanya'da en beğendiğin taraftar grubu: Real Betis.
  • En iyi anlaştığın oyuncu: Okay Yokuşlu ve Mauro Arrambarri.
  • Karşısında en zorlandığın oyuncu: Diego Carlos-Jules Kounde ve Eder Militao-David Alaba.
  • İspanya'da en sevdiğin yemek: Tavuklu ya de etli Paella.
  • İspanyolcada telaffuzunu en sevdiğin kelime: Que quieres (Ne istiyorsun?).

  • En sevdiğin şarkıcı: Fonda Flamenco.

Okay Yokuşlu

  • En beğendiğin stat: Santiago Bernabeu (Madrid)
  • En beğendiğin oyuncu: Eduardo Camavinga.
  • İspanya'da en sevdiğin şehir: Madrid.
  • İspanya'da en sevdiğin yer: Retiro.
  • İspanya'da en beğendiğin taraftar grubu: Sevilla.
  • En iyi anlaştığın oyuncu: Enes Ünal.
  • Karşısında en zorlandığın oyuncu: Luis Suarez.
  • İspanya'da en sevdiğin yemek: Paella.
  • En sevdiğin şarkıcı: Maluma.
  • İspanyolca telaffuzunu en sevdiğin kelime: Dividir (Bölmek, paylaşmak).

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