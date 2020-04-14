AVRUPA LİGLERİ

Engin Fırat'a büyük övgü: Türkiye'den bir Klopp gibi

Romanya’nın Astra Giurgiu takımında forma giyen Moldova A Milli Takım oyuncusu Dinu Graur, teknik direktör Engin Fırat’ı Jurgen Klopp’a benzettiğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Moldova Teknik Direktörü Engin Fırat

Moldova Teknik Direktörü Engin Fırat

Romanya ekiplerinden Astra Giurgiu’da top koşturan Moldovalı futbolcu Dinu Graur, gerçekleştirdiği bir röportajda Moldova A Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat hakkında açıklamalarda bulundu. Sağ bekte görev yapan futbolcu, tecrübeli çalıştırıcının milli takımın başına geçtikten olumlu bir hava içine girdiklerini belirterek, "Engin Fırat yönetimindeki üç maçtan sonra hepimizde, sonraki maçlarda iyi sonuçlar alabileceğimiz inancı oluştu. Türk teknik adam ekibin atmosferini tamamen değiştirdi ve bize öz güven aşıladı. Bana göre o Türkiye’den bir Jurgen Klopp gibi" ifadelerini kullandı.

Engin Fırat, Fenerbahçe'de teknik Direktör Werner Lorant'ın yardımcılığını üstlenmişti.
Engin Fırat, Fenerbahçe'de teknik Direktör Werner Lorant'ın yardımcılığını üstlenmişti.

"Maçlar iptal edildiği için üzgünüm"

Koronavirüs nedeniyle kulübün verdiği bireysel çalışma programını uyguladığını belirten 25 yaşındaki oyuncu, mart ayında oynanması planlanan Andorra ve Rusya hazırlık maçlarıyla ilgili de şunları söyledi;

  • "Maçlar iptal edildiği için üzgünüm. Andorra’ya karşı oynamak istedim. Şaka yapmıyorum. Geçen yıl ekim ayında yapılan aşağılamadan sonra intikam almak istedim, o zamandan beri yenilginin sadece bir kaza olduğunu herkese kanıtlamak istedim. Bugün bile Andorra ile maçtan sonra stresli atmosferi unutamıyorum, o zaman oda arkadaşım Artur Ionita ile bütün gece uyuyamadım."
Dinu Graur, Moldova Milli Takım formasıyla 16 maça çıktı.
Dinu Graur, Moldova Milli Takım formasıyla 16 maça çıktı.
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