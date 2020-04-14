Engin Fırat'a büyük övgü: Türkiye'den bir Klopp gibi

Romanya ekiplerinden Astra Giurgiu’da top koşturan Moldovalı futbolcu Dinu Graur, gerçekleştirdiği bir röportajda Moldova A Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat hakkında açıklamalarda bulundu. Sağ bekte görev yapan futbolcu, tecrübeli çalıştırıcının milli takımın başına geçtikten olumlu bir hava içine girdiklerini belirterek, "Engin Fırat yönetimindeki üç maçtan sonra hepimizde, sonraki maçlarda iyi sonuçlar alabileceğimiz inancı oluştu. Türk teknik adam ekibin atmosferini tamamen değiştirdi ve bize öz güven aşıladı. Bana göre o Türkiye’den bir Jurgen Klopp gibi" ifadelerini kullandı.

"Maçlar iptal edildiği için üzgünüm"

Koronavirüs nedeniyle kulübün verdiği bireysel çalışma programını uyguladığını belirten 25 yaşındaki oyuncu, mart ayında oynanması planlanan Andorra ve Rusya hazırlık maçlarıyla ilgili de şunları söyledi;