Erling Haaland’dan Manchester City’e ayrılık talebi

İngiltere Premier League ekibi Manchester City'de büyük başarılara ve rekorlara imza atan Erling Haaland için infial yaratacak bir iddia gündeme geldi. Norveçli futbolcu İspanyol devine transfer olmak istediğini yönetime bildirdi. City yönetiminin nasıl bir karar alacağı ise merak konusu. Peki, Erling Haaland hangi takıma transfer olacak? Sorunun cevabı haberimizde.

ERLİNG HAALAND HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Sky Sports'un haberine göre; Haaland'ın Manchester City'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olmayı talep ettiği öğrenildi. 2027 yılına kadar takımı ile sözleşmesi bulunan Norveçli süper starın, 150 milyon Euro serbest kalma bedeli olduğu biliniyor.

CİTY YÖNETİMİ ENDİŞELİ

Etihad yönetimi; Real Madrid'in projesinden etkilenen ve yakın gelecekte Madrid'e transfer olma arzusunu dile getiren Erling Haaland için endişeli. 24 yaşındaki dünya yıldızı santrfor, bu sezon takımı ile tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta tam 13 kez ağları havalandırmayı başardı.

Oyuncunun transfer olması halinde yerine alternatif olarak kimin geleceği ise merak konusu.







