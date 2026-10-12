Ertuğrul Doğan'ın hamleleri sonuç veriyor: Mali tabloda zirvede Trabzonspor var

Bordo-mavili kulüp, dört büyükler içerisinde borcunu azaltmayı başaran tek takım olarak dikkat çekerken, İstanbul kulüplerinin aksine borç yükünü önemli ölçüde aşağı çekti.Paylaşılan verilere göre Trabzonspor'un 3,76 milyar TL olan borcu 2,95 milyar TL'ye geriledi. Böylece bordo-mavililer borcunu 810 milyon TL azaltırken, yüzde 21,5'lik düşüş sağladı.

Aynı dönemde İstanbul'un üç büyük kulübünde ise tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Beşiktaş'ın borcu 5,89 milyar TL'den 27,5 milyar TL'ye yükselerek yüzde 366,9 arttı. Siyah-beyazlıların borç yükündeki artış 21,61 milyar TL olarak gerçekleşti. Fenerbahçe'nin borcu 6,16 milyar TL'den 27,8 milyar TL'ye çıkarken yüzde 351,3'lük artış kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin borcu 21,64 milyar TL yükseldi. Galatasaray'da ise 7,53 milyar TL olan borç 31,37 milyar TL'ye ulaştı. Sarı-kırmızılıların borcundaki 23,84 milyar TL'lik yükseliş yüzde 316,6'ya karşılık geldi.

Ortaya çıkan tablo, Trabzonspor'u dört büyükler içerisinde mali açıdan farklı bir noktaya taşıdı. İstanbul kulüplerinin yüksek takım bütçeleri ve artan borç yüküne karşılık bordo-mavililer, bir yandan borcunu azaltırken diğer yandan sportif rekabetin içerisinde kalmayı başardı.

Ertuğrul Doğan yönetiminin özellikle mali yapıyı güçlendirmeye yönelik adımları sonrasında Trabzonspor, dört büyükler arasında borcu artan değil, azalan tek kulüp görüntüsü verdi. Bordo-mavililerin daha kontrollü bütçeyle zirve yarışında iddialı konumunu koruması da ekonomik tabloyu sportif açıdan daha dikkat çekici hale getirdi.