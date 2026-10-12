Maça devam edememişti: Vaclav Cerny'nin sakatlığı belli oldu
Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'nin Kocaelispor maçında yaşadığı sakatlığın ardından sağlık durumu netleşti. Siyah-beyazlı kulüp, Vaclav Cerny sakatlığı sonrası yapılan MR görüntülemesinde Çek futbolcunun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini, tedavisine başlandığını açıkladı. Cerny'nin sahalara ne zaman döneceği ise henüz duyurulmadı.
Beşiktaş, Kocaelispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Vaclav Cerny'nin sağlık durumunu açıkladı. Vaclav Cerny sakatlığı sonrası yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.
Vaclav Cerny'nin MR sonucu açıklandı
Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kocaelispor karşılaşmasının 30. dakikasında sol uyluk arka kısmında ağrı hissetmesi üzerine maça devam edemedi. Vaclav Cerny sakatlığı sonrası futbolcunun sağlık durumunun belirlenmesi için tetkikler gerçekleştirildi.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Cerny, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesine girdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda futbolcunun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandı.
Kulübün paylaştığı sağlık raporunda öne çıkan bilgiler şöyle:
Cerny, Kocaelispor maçının 30. dakikasında sol uyluk arka kısmında ağrı hissetti.
Futbolcu yaşadığı ağrı nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi.
MR görüntülemesinde sol uyluk arka adalesinde, biceps femoris bölgesinde gerilme ve ödem tespit edildi.
Oyuncunun tedavisine Beşiktaş sağlık ekibi tarafından başlandı.
Tedavi süreci başladı
Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin tedavisinin kulübün sağlık ekibi tarafından başlatıldığını bildirdi.
Kulübün açıklamasında futbolcunun sahalara dönüş süresine veya kaç karşılaşmada forma giyemeyeceğine ilişkin herhangi bir süre paylaşılmadı.