Eski hakem Abdullah Yılmaz'dan MHK iddiası: Ligi provoke ediyorlar

5 yıl sonra Trabzonspor'un iç saha maçını yönetecek olan Cüneyt Çakır'ın Sivasspor ile oynanacak mücadeleye atanması tepkiyle karşılandı. Eski hakemlerden Abdullah Yılmaz, konuyla ilgili YouTube kanalından sert açıklamalar yaptı.

Yılmaz, Cüneyt Çakır'ın performans anlamında bu sezon çok kötü maçlar çıkarttığını ifade ederken "Cüneyt'in bu denli bir karşılaşmaya atanmasının ligi provoke etmekten başka bir açıklaması olamaz" dedi.

Öte yandan Abdullah Yılmaz, MHK'nın istifasını vermiş olabileceğini iddia etti.

İşte Abdullah Yılmaz'ın ses getiren sözleri;