SÜPER LİG

Eski hakem Abdullah Yılmaz'dan MHK iddiası: Ligi provoke ediyorlar

Eski hakem Abdullah Yılmaz, Merkez Hakem Kurulu'nun Cüneyt Çakır'ı Trabzonspor-Sivasspor maçına atamasına tepki gösterdi. Yılmaz, YouTube kanalında yaptığı açıklamada MHK'nın istifasını vermiş olabileceğini ve giderayak ligi provoke etmek istediğini iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyt Çakır, 5 yıl sonra Trabzonspor'un iç saha maçını yönetecek.

Cüneyt Çakır, 5 yıl sonra Trabzonspor'un iç saha maçını yönetecek.

5 yıl sonra Trabzonspor'un iç saha maçını yönetecek olan Cüneyt Çakır'ın Sivasspor ile oynanacak mücadeleye atanması tepkiyle karşılandı. Eski hakemlerden Abdullah Yılmaz, konuyla ilgili YouTube kanalından sert açıklamalar yaptı.

Yılmaz, Cüneyt Çakır'ın performans anlamında bu sezon çok kötü maçlar çıkarttığını ifade ederken "Cüneyt'in bu denli bir karşılaşmaya atanmasının ligi provoke etmekten başka bir açıklaması olamaz" dedi.

  • Öte yandan Abdullah Yılmaz, MHK'nın istifasını vermiş olabileceğini iddia etti.

İşte Abdullah Yılmaz'ın ses getiren sözleri;

Abdullah Yılmaz: Ligi provoke edecekler
Yeni Şafak

Abdullah Yılmaz: Ligi provoke edecekler

Eski hakem Abdullah Yılmaz, Merkez Hakem Kurulu'nun Cüneyt Çakır'ı Trabzonspor-Sivasspor maçına atamasına tepki gösterdi. Yılmaz, YouTube kanalında yaptığı açıklamada MHK'nın istifasını vermiş olabileceğini ve giderayak ligi provoke etmek istediğini iddia etti.


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Abdullah Yılmaz: Ligi provoke edecekler
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