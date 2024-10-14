Eskrim Federasyonu 6'ncı Olağan ve 9'ncu Mali Genel Kurulu'na 274 delegeden 251’i katıldı. Abdurrahman Karataş 172 oy alarak 4 yıllığına Eskrim Federasyonu'nda yeni başkan seçildi. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının 31 ret oyuna rağmen ibra edildiği genel kurulda 3 oy geçersiz sayılırken, diğer aday Serkan Kavzan ise 76 oyda kaldı.