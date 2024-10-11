Türkiye Bilardo Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara'da Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Ersan Ercan ile Deniz Yücesan yarıştı.





Divan başkanlığını Sadri Atam'ın yaptığı genel kurulda, seçim öncesinde yönetim kurulu faaliyet ve mali raporu ile denetim kurulu raporu okunarak ibra edildi.





Federasyonun kayıtlı 200 delegesinden 180'i genel kurula katılarak oy kullandı. Ersan Ercan, 135 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Deniz Yücesan 43 oy aldı, 2 oy da geçersiz sayıldı.





Ersan Ercan, 10 yıl önce göreve geldiklerinde iki odalı, çok yetersiz bir federasyon merkezinde göreve başladıklarını belirterek, "Göreve geldiğimizde altından kalkılması gerçekten zor bir borç yükü, bin civarında aktif lisanslı sporcu sayısı, basında ve kamuoyunda çok kötü bir imaj, hakemsiz sporcuların kendi sayılarını yazdığı, sistemsiz ve az katılımlı turnuvaların yapıldığı, sadece 3 bant bilardodan birkaç sporcuyla oluşan bir milli takım ve üst düzey birçok sporcunun bilardodan kopma noktasına geldiği bir federasyonu 10 sene önce devraldık" diye konuştu.





Göreve geldikleri ilk yılların çok zor geçtiğini, icraat yapmaktan ziyade sporcuların güvenini kazanmakta dahi zorluk çektiklerini dile getiren Ercan, "Oralardan Guinness Rekorlar Kitabı'na Türkiye Bilardo Federasyonunun isminin yazıldığı meşhur 1170 katılımlı turnuvalara geldik. Daha sonraki yıllarda 2 binli katılımlara kadar çıktık, rekorumuzu defalarca egale ettik. Yurt dışına her sene 15 pool bilardo sporcusunu gönderdik, Türkiye'de dünya şampiyonaları düzenledik, 100 milyon kişinin sadece final maçını seyrettiği devasa bir organizasyondan bahsediyorum. Önümüzdeki yıllarda da büyük uluslararası organizasyonları ülkemize getirmek istiyoruz. Şu anda içinde bulunduğunuz bu tesis, dünyanın en büyük ve tek bilardo federasyon binası ve tesisleri" değerlendirmesinde bulundu.





Dünyada hiçbir bilardo federasyonunun ödül vermediği halde kendilerinin sporculara başarı ödülleri verdiğini, deplasmanlı bilardo ligine başlayacaklarını aktaran Ercan, şunları kaydetti:





"Milli eğitime seçmeli ders olarak girmek istiyoruz. Spor lisesi uygulamalarımız da var, 72 spor lisesine de bilardoyu dahil etmeyi hedefliyoruz. Tesisimiz çok güzel ama konaklama sıkıntımız var. Tesisin yanında bir de otel çalışmamız olacak, 4 seneye yaydığımız bir projemiz de budur. Hatalarımız da olmuştur ama 10 yıldır doğrularımızın daha çok olduğuna inanıyorum. Şu tesislerde yaptığımız uluslararası organizasyonlar, dünyadan gelen sporcular, heyetler, ilk kez dünyada bizim uyguladığımız VAR sistemi... Şu anda dünyanın en iyi bilardo tesislerindesiniz. Katılımlarınızdan ve desteklerinizden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum."











