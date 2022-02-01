Spor Everton, Dele Alliyi renklerine bağladı
TRANSFER

Everton, Dele Alli'yi renklerine bağladı

Takımın başına İngiliz Frank Lampard'ı getiren Everton, Tottenham'ın orta saha oyuncusu Dele Alli'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Everton, Dele Alliyi renklerine bağladı
Dele Alli

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Tottenham'ın orta saha oyuncusu Dele Alli'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere Milli Takımı formasını 37 kez giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Everton, transfer için Tottenham'a ne kadar ödeme yapılacağına ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, Alli'nin bonservis bedelinin performansa bağlı ödemelerle 40 milyon sterlini bulabileceğini öne sürdü.

Milton Keynes Dons altyapısından yetişen Alli, 2015'te gittiği Tottenham'da 269 maça çıkmış ve 67 gol atmıştı.


Manchester City, Julian Alvarez'i renklerine bağladı
SPOR
Manchester City, Julian Alvarez'i renklerine bağladı

Everton'da Lampard dönemi başladı
SPOR
Everton'da Lampard dönemi başladı
Tehlikeli eğlence

Tehlikeli eğlence

Suyun rengi değişti, yan yatan gemi çocukların oyun alanına döndü.
300 yıllık geleneksel yolculuk

300 yıllık geleneksel yolculuk

​Hazırlanması bir ay sürüyor: Fiyatı 700 ile iki bin lira arasında.
Bakan Bozdağdan ilk talimat: Adalet Twitterda değil mahkemede tecelli edecek

​Sadece Türkiye'deki kullanıcılara sunulacak.

M​ilyonlarca çalışan bilmiyor: İşte erken emekli edecek yedi formül.

​Kış masalı yaşamak isteyenler Ankara'ya akın ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir örgüte ve şebekeye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz.

​Özel bir konutta tutulan Kabore'yi ziyaret ettiler.

​TL'ye dönüşüm hesapları için önemli karar.

Doğalgaz desteği almak isteyenler dikkat: Başvurular başlıyor.

​Zehirlenen dokuz kişi hastaneye kaldırıldı.

​Kârları 58 milyardan 92 milyar liraya yükseldi.

​Enerjide Rusya'ya bağlı Avrupa alternatif arayışına girdi.

​Kılıçdaroğlu, şimdi de sosyal medya kullanıcılarını hedef aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.