Evin Demirhan Yavuz Avrupa şampiyonluğuna göz dikti

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ile antrenörler Ayhan Sucu, Hakkı Gürel ve Namık Korkmaz nezaretinde 32 sporcu Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp yapıyor.





Farklı yaş gruplarında çok sayıda başarıya imza atan Evin Demirhan Yavuz, 7-13 Nisan'da Slovakya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.





Evin Demirhan Yavuz 2009 yılında güreşe başladığını söyledi.





Güreşe başlama hikayesinin çok ilginç olduğunu kaydeden Evin, "Güreşe tesadüfen başladım. Evimiz spor salonuna yakındı. Yaz tatillerini değerlendirmek amacıyla birçok spor branşına gittim. En son güreşte karar kıldım çünkü antrenörüm orada yetenekli olduğumu söyledi. Gerçekten de başladıktan 1 ay sonra yapılan Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olunca milli takım kamplarına davet edildim. Güreş serüvenim bu şekilde başlamış oldu." dedi.





Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını dile getiren milli güreşçi "2009 yılında güreşe başladım. 2010 yılından beri uluslararası turnuvalarda ülkemi temsil etmeye başladım. Yıldızlar, gençler ve 23 yaş altı kategorilerinde Avrupa ve dünya şampiyonalarında bir çok madalya aldım. Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsüyüm. İki kez olimpiyatlara katıldım." diye konuştu.



