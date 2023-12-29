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Spor

City'nin yıldızına büyük şok: Maç sırasında evini soydular

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Jack Grealish'in evinden 1 milyon sterlin değerinde mücevherat ve saat çalındı.

14:21 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 14:29 - 29/12/2023 Cuma
AA
Gralish maçın ardından evinin soyulduğunu öğrendi.
Gralish maçın ardından evinin soyulduğunu öğrendi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Manchester City'nin deplasmanda Everton'ı 3-1 yendiği hafta içi oynanan lig maçı sırasında, Grealish'in İngiltere'nin Cheshire bölgesinde bulunan evine hırsız girdi.


Jack Grealish maçta 90 dakika süre aldı.

Cheshire Emniyet Biriminden yapılan açıklamada, 1 milyon sterlin değerinde mücevherat ve saat çalan hırsızların henüz yakalanamadığı, çalışmaların sürdüğü belirtildi. Arama çalışmalarında, helikopter ve polis köpeklerinin kullanıldığı da bildirildi.


Everton karşısında maç boyunca sahada kalan 28 yaşındaki Grealish, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta 3 gol ve 2 asiste imza attı.





#Premier Lig
#Jack Grealish
#Manchester City
2 gün önce
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