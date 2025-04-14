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Eyüpspor farklı kazandı: 4'üncü sıraya yükseldi

Eyüpspor farklı kazandı: 4'üncü sıraya yükseldi

21:5514/04/2025, Monday
G: 14/04/2025, Monday
Yeni Şafak
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Mame Thiam'ın gol sevinci.
Mame Thiam'ın gol sevinci.

Trendyol Süper Lig 31. hafta karşılaşmasında Eyüpspor konuk ettiği Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti ve 4. sıraya yükseldi. Eflatun-sarılılara galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Mame Thiam, 30. dakikada Umut Bozok, 78. dakikada Tayfur Bingöl, 87. dakikada Halil Akbunar ve 21 ile 50. dakikada Emre Akbaba (2) attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 31. haftasının kapanış maçında Eyüpspor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.


Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi eflatun-sarılılar, 6-0 kazandı.


Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Mame Thiam, 30. dakikada Umut Bozok, 78. dakikada Tayfur Bingöl, 87. dakikada Halil Akbunar ve 21 ile 50. dakikada Emre Akbaba (2) kaydetti.


Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 50 yaptı ve 4. sıraya yükseldi. Adana Demirspor eksi 2 puanla son sırada kaldı.


EYÜPSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ
Eyüpspor - Adana Demirspor maçının özetini izlemek için


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#Eyüpspor
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