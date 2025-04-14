Trendyol Süper Lig 31. hafta karşılaşmasında Eyüpspor konuk ettiği Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti ve 4. sıraya yükseldi. Eflatun-sarılılara galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Mame Thiam, 30. dakikada Umut Bozok, 78. dakikada Tayfur Bingöl, 87. dakikada Halil Akbunar ve 21 ile 50. dakikada Emre Akbaba (2) attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 31. haftasının kapanış maçında Eyüpspor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi eflatun-sarılılar, 6-0 kazandı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Mame Thiam, 30. dakikada Umut Bozok, 78. dakikada Tayfur Bingöl, 87. dakikada Halil Akbunar ve 21 ile 50. dakikada Emre Akbaba (2) kaydetti.
Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 50 yaptı ve 4. sıraya yükseldi. Adana Demirspor eksi 2 puanla son sırada kaldı.