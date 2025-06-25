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Eyüpspor Recep Niyaz ile yollarını ayırdı

Eyüpspor Recep Niyaz ile yollarını ayırdı

13:3725/06/2025, Çarşamba
AA
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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Eyüpspor ile Boluspor Eyüp Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Eyüpspor oyuncusu Recep Niyaz (solda) ile Boluspor oyuncusu Jefferson Nogueira Junior (22) mücadele etti.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Eyüpspor ile Boluspor Eyüp Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Eyüpspor oyuncusu Recep Niyaz (solda) ile Boluspor oyuncusu Jefferson Nogueira Junior (22) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, orta saha oyuncusu Recep Niyaz ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği üç sezon boyunca verdiği mücadele, Süper Lig'e yükselişimizdeki gösterdiği özverili performansı ve Süper Lig'de ilk sezonumuzdaki katkıları için Recep Niyaz'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


Geçen sezonun büyük bölümünde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen 29 yaşındaki futbolcu, yalnızca 2 maçta görev aldı.

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