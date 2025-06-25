Eyüpspor Recep Niyaz ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Eyüpspor ile Boluspor Eyüp Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Eyüpspor oyuncusu Recep Niyaz (solda) ile Boluspor oyuncusu Jefferson Nogueira Junior (22) mücadele etti.