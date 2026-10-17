Sergen Yalçın Beşiktaş maçı sonrası isyan etti: "Gördük çöpleri"
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü ve yorumcu Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı yendiği maçın ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim galibiyetini ve oyuncu performanslarını değerlendirdi.
İşte Yalçın'ın sözlerinden öne çıkanlar:
"Maçın adamı belli. Maçın adamı Oh. Çocuk oyundan çıkana kadar, son gücüne kadar verdi. İki tane gol attı ve oynamayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Böyle bir performans çıkması büyük bir sürpriz şu anda Oh'tan. Çünkü oynamıyor. Vlahovic oynadığı için Oh oynamıyor. Oynamayan bir oyuncudan böyle bir performans... Maçın adamı olmayı fazlasıyla hak etti. Beşiktaş güzel bir galibiyet aldı. Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi, iyi bir oyunla... Sonuçta Hoffenheim beğenirsin, beğenmezsin; Bundesliga takımı."
"Gördük çöpleri"
"Sahadaki en iyi dörtlü; Agbadou, Murillo, Junior ve Oh. Scout ekibime ve teknik direktör arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a çok önemli oyuncular kazandırdık. Bu oyuncuların maaşları, rakamları, rakiplerin aynı bölgede oynayan oyuncularının maaşları, bütçeleri bence çok önemli. Bunlar konuşulması gereken konular. Biz gittikten sonra dediler ya işte 'Biz bu oyuncuları almışız, bunlar çöpmüş' falan diyorlardı ya biz bıraktığımızda. Gördük işte çöpleri! Gördük çöpleri!"
"Biz oyuncuları aldığımızda sezon başı konuşuyorduk, hatırla. Bu oyunculara 'çöp' diyorlardı hatırlıyor musun hocam? Yancı medyalar. Var ya bu Twitter'cılar, yancılar. Onlar bu oyunculara 'çöp' diyorlardı aldığımız oyunculara. Şimdi şunu söylemek istiyorum; ben ve ekibim, scout ekibim, teknik direktör ekibim, işte Serkan Reçber… Biz ne kadar doğru iş yapmışız hocam bu oyuncuları alırken. Biz nasıl gözlem yapmışız."