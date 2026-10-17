Sergen Yalçın Beşiktaş maçı sonrası isyan etti: "Gördük çöpleri"

"Maçın adamı belli. Maçın adamı Oh. Çocuk oyundan çıkana kadar, son gücüne kadar verdi. İki tane gol attı ve oynamayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Böyle bir performans çıkması büyük bir sürpriz şu anda Oh'tan. Çünkü oynamıyor. Vlahovic oynadığı için Oh oynamıyor. Oynamayan bir oyuncudan böyle bir performans... Maçın adamı olmayı fazlasıyla hak etti. Beşiktaş güzel bir galibiyet aldı. Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi, iyi bir oyunla... Sonuçta Hoffenheim beğenirsin, beğenmezsin; Bundesliga takımı."