Orkun Kökçü sahalardan kaç hafta uzak kalacak? Beşiktaş’tan taraftarları üzen açıklama
Beşiktaş’tan Hoffenheim maçının devre arasından oyundan çıkan Orkun Kökçü’nün sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Peki, Orkun Kökçü kaç hafta oynayamayacak? Orkun Kökçü sahalardan ne kadar uzak kalacak?
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde Hoffenheim'i 3-2 yenen Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, maçın devre arasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmıştı.
Beşiktaş’tan Orkun Kökçü için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında ayak tabanında gerçekleşen travmatik yaralanma sonrası müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Orkun Kökçü’nün takımımızın İstanbul’a dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
A Spor'un haberine göre; Orkun Kökçü, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.