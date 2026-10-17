Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 16 puanla haftaya en üst sırada girdi. "Cimbom" bu müsabakalarda 16 kez ağları sarsarken, 11 golü kalesinde gördü.

Ligdeki ilk 7 maçında 2'şer galibiyet ile beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Gençlerbirliği ise 8 puanla 13. sırada yer aldı.

Okan Buruk kulübeye dönüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasının ardından Gençlerbirliği karşısında kulübedeki yerini alacak.

Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 resmi müsabakadan men edilen Buruk, 7. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında cezasını tamamlamasıyla kulübeye geri dönecek.

Barcelona mağlubiyetini unutturmak istiyor

Sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği İspanya devi Barcelona'ya 4-1 kaybettiği maçın ardından moral bulmak için sahaya çıkacak.

Galatasaray, Barcelona yenilgisinin ardından Gençlerbirliği karşısında kazanarak, Süper Lig'de liderliğini sürdürmeye çalışacak.

Gençlerbirliği, Galatasaray'a karşı ligde son galibiyetini 2018'de aldı

Süper Lig'de 50. sezonunu geçiren başkent temsilcisi, rakibini ligde en son 2018 yılında yendi.

Galatasaray'ı, 9 Nisan 2018'de Ankara'da oynanan maçta Alper Uludağ'ın golüyle 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, o sezon Süper Lig'e veda etti.

Süper Lig'e yeniden yükseldikten sonra 5 Ekim 2019'da başkentte sarı-kırmızılı ekip ile golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlılar, daha sonra Galatasaray ile yaptığı 5 lig maçını da kaybetti.

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise geçen sezon Galatasaray'ı çeyrek finalde 2-0 yenerek elemeyi başardı.

Galatasaray ile Gençlerbirliği 101. randevuda

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 101. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 100 maçta sarı-kırmızılılar 57, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 177 golüne, Gençlerbirliği 104 golle yanıt verdi.

Galatasaray - Gençlerbirliği maçında kimler eksik?

Gençlerbirliği'nde sakatlıkları süren Traore, Niasse, Rodrigues ve Oğulcan Ülgün, sarı-kırmızılı takım karşısında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da ise Torreira ile Ugochukwu, cezaları sebebiyle Ankara deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ KADROSU

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Metehan, Goutas, Thalisson, Fıratcan Üzüm, Luis, Diabate, Salih, Tongya, Thiago, Mendes

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Eren, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Batrakov, Lemina

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