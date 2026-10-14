Lamine Yamal’dan maç sonu olay itiraf: Soyunma odasında ne konuştuklarını açıkladı
Barcelona'nın Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Lamine Yamal, RAMS Park atmosferinin zorluğuna değindi.
Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Lamine Yamal, RAMS Park atmosferine dikkat çekti. Genç yıldız, Anthony Gordon'a asist yaptığı ve gündem olan çalımını da değerlendirdi.
“Burası en zor deplasmanlardan biri”
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 4-1 mağlup eden Barcelona'da Lamine Yamal, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Mücadelede iki asist yapan genç futbolcu, sarı-kırmızılı takımın sahasındaki atmosferin zorluğuna vurgu yaptı.
Galatasaray'ın taraftar desteğiyle rakipleri üzerinde baskı kurduğunu belirten Yamal, şu ifadeleri kullandı:
“Çok zorlu bir stadyumda oynayacağımızı biliyorduk. Burası deplasmanda oynayabileceğimiz en zor yerlerden biri. Soyunma odasında da bunu konuştuk. Rakibimizin nasıl baskı yaptığını ve taraftarların nasıl bağırarak atmosfer oluşturduğunu değerlendirdik. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Galatasaray kaliteli bir takım.”
Yamal'a göre maçın kırılma anı
Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golü bulduğu düşünülen ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilen pozisyon da maçın önemli anları arasında yer aldı.
Sarı-kırmızılılar, 34. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın tamamladığı pozisyonla farkı ikiye çıkarmaya yaklaşsa da gol geçerlilik kazanmadı. Barcelona ise ilk yarının son bölümünde João Cancelo'nun golüyle eşitliği yakaladı.
Yamal, iptal edilen golün ardından Barcelona'nın oyunda kalmasının önemine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:
“İlk yarının bitiminden önce beraberliği yakalamak bizim için çok önemliydi. Onların ikinci golü iptal edilmeseydi işler çok daha zor olabilirdi.”
Gündem olan çalımına isim verdi
Barcelona'nın ikinci yarıda bulduğu gollerde önemli rol oynayan Yamal, Anthony Gordon'un kaydettiği gol öncesinde Eren Elmalı'ya karşı yaptığı hareketle de dikkat çekti. Genç yıldızın çalımı kısa sürede gündem olurken, Yamal pozisyonu henüz izlemediğini söyledi.
Yamal, hareketiyle ilgili soruya, “Öyle mi? Henüz izlemedim. Duş alıyordum” yanıtını verdi.
Söz konusu çalımın nasıl adlandırılabileceği sorulduğunda ise genç futbolcu, “Ne deneceğini bilemedim. Buna belki rabona denebilir. Yarı rabona diyelim. O an tamamen içimden geldi, kendiliğinden gelişti. Neyse ki işe yaradı ve Gordon'a asist yapmamı sağladı” ifadelerini kullandı.
Barcelona ikinci yarıda farkı açtı
RAMS Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray, Aleksey Batrakov'un 28. dakikadaki golüyle öne geçti. João Cancelo'nun 43. dakikada skoru eşitlemesinin ardından Barcelona, ikinci yarıda Fermín López, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi'nin golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci galibiyetini alırken Galatasaray ikinci haftayı da puansız tamamladı.