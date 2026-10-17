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Fenerbahçe - Alanyaspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe - Alanyaspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

10:46, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 10:46, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe - Alanyaspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
Fenerbahçe - Alanyaspor maç kadrosu...

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Sarı-lacivertlilerde Oosterwolde ile Mert Müldür, sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor karşısında görev yapamayacak. Alanyaspor'da ise tedavileri süren Fernandes ile Maestro, sarı-lacivertli takım karşısında forma giyemeyecek. Fatih Aksoy'un durumu ise maç saatinde belli olacak. Fenerbahçe - Alanyaspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek.Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Çağdaş Altay'ın yöneteceği 90 dakikada Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde oynadığı son 2 maçında önce Eyüpspor'u sahasında 8-0, ardından Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, liderin 3 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya İngiltere'de 6-0 kaybeden sarı-lacivertliler, ligde alacağı sonuçla yeniden çıkış arıyor.

Fenerbahçe ile Alanyaspor ligde 21. randevuda

Fenerbahçe ile Alanyaspor, ligde 21. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekibin bugüne kadar oynadığı 20 lig mücadelesinde Fenerbahçe 12 kez sahadan galip ayrılırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 44 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 21 gol gördü.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 10 kez İstanbul'da karşılaştı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 5 kez kazanırken, 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi ise 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 22 gol sevinci yaşarken, kalesinde 9 gol gördü.

İki takımın İstanbul'daki son maçında Alanyaspor, 90+3. dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

En farklı galibiyetler

İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.

Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.

Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.

Fenerbahçe son mağlubiyetini evinde yaşamıştı

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında ligde oynanan son 10 maçta sarı-lacivertliler 7 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.

Alanyaspor'un 24 Ekim 2021'de Kadıköy'de 2-1 kazandığı mücadelenin ardından oynanan son 9 maçta Fenerbahçe, rakibine mağlup olmadı.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe'de Oosterwolde ile Mert Müldür, sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor karşısında görev yapamayacak.

Alanyaspor'da ise tedavileri süren Fernandes ile Maestro, sarı-lacivertli takım karşısında forma giyemeyecek. Fatih Aksoy'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe:
Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Lukaku
Alanyaspor:
 Victor, Bedirhan Özyurt, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan, Hagi, Ui-jo, Ivan Cedric

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Başlıklar :FenerbahçeAlanyasporSüper Lig
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