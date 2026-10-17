Mbappe’den Arda Güler için olay yorum: Sosyal medyada gündem oldu
09:53, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 10:54, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Zinedine Zidane ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu fotoğrafa Kylian Mbappe'nin yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.
Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, sosyal medya hesabından bir fotoğraf serisi paylaştı.
Paylaşılan fotoğrafların birisinde, Türkiye – Fransa maçı sonrasında Zinedine Zidane ile çekilmiş bir kare de yer aldı.
Arda Güler'in Zidane ile olan fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, Kylian Mbappe’nin yaptığı yorum da gündem oldu.
Kylian Mbappe: “Fotoğrafı çekenin adını geçirmeyecek misin?”
Arda Güler: “Bu sefer asist senden.”
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