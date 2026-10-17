Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi mi değişiyor? Olay iddia
Süper Lig'de 26 Ekim Pazartesi günü oynanacağı ilan edilen Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ilişkin, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek dev maçın programında değişiklik ihtimali gündeme geldi.
Sporx'te yer alan habere göre daha önce 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da başlayacağı duyurulan mücadelenin, 25 Ekim Pazar günü oynanması bekleniyor. Derbinin bir gün erkene çekileceği yönündeki iddiaya ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.
Mücadelenin pazartesi gününe planlanmasında, 25 Ekim'de İstanbul genelinde düzenlenecek yoğun etkinlikler nedeniyle alınacak emniyet tedbirleri etkili olmuştu. TFF, söz konusu güvenlik planlaması doğrultusunda derbiyi 26 Ekim programına dahil etmişti.