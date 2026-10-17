Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi mi değişiyor? Olay iddia

Avrupa kupalarından en çok gelir elde eden takımlar belli oldu! Adeta para yağdı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan son maçların ardından Football Meets Data bu sezonun en çok gelir sağlayan takımlarını güncelledi. Şampiyonlar Ligi'nde zirvede PSG, Avrupa Ligi'nde Lyon, Konferans Ligi'nde ise Atalanta yer aldı.