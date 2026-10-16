UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var
13:13, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 13:39, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
UEFA, bu hafta kupa organizasyonlarında oynanan maçların ardından kulüpler sıralamasını güncelledi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un puanları belli oldu. İşte ayrıntılar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe ikinci haftayı mağlubiyetle tamamlarken UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor 3 puanla sahadan ayrıldı.
Avrupa kupalarında bu hafta oynanan maçların ardından UEFA kulüpler sıralamasında güncelleme yapıldı. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre güncel UEFA kulüpler sıralaması şöyle:
1. Bayern Münih - 130.500
2. Arsenal - 129.000
3. Real Madrid - 124.500
4. PSG - 123.000
5. Inter - 115.000
6. Barcelona 108.250
7. Liverpool - 107.000
8. Manchester City - 106.500
9. Borussia Dortmund - 98.750
10. Bayer Leverkusen - 95.000
27. Fenerbahçe - 59.750
45. Galatasaray - 44.500
98. Başakşehir - 21.000
120. Beşiktaş - 15.500
156. Samsunspor - 11.125
164. Trabzonspor - 10.500
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