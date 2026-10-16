Fenerbahçe'yi pişman etti: Avrupa Ligi'nde geceye iki golle damga vurdu
14:18, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 14:39, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
22 yaşındaki Jhon Duran Benfica'da kiralık olarak forma giyiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Benfica, Estádio da Luz'da konuk ettiği Celtic'i 4-1'lik skorla geçti. Portekiz ekibinde eski Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran kaydettiği iki golle maça damga vurdu.
UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Benfica, sahasında İskoçya temsilcisi Celtic ile karşı karşıya geldi. Estádio da Luz'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Perdeyi Jhon Duran açtı
Mücadeleye hızlı başlayan Benfica, 5. dakikada Jhon Duran'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Alexander Bah farkı ikiye çıkarırken, 36. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Jhon Duran skoru 3-0'a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
Karşılaşmanın 63. dakikasında Celtic, Camilo Duran'ın attığı golle durumu 3-1 yaptı. Mücadelenin skorunu belirleyen gol ise 89. dakikada Benfica adına Vangelis Pavlidis'ten geldi: 4-1.
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