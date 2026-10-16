Fenerbahçe'yi pişman etti: Avrupa Ligi'nde geceye iki golle damga vurdu

UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Benfica, sahasında İskoçya temsilcisi Celtic ile karşı karşıya geldi. Estádio da Luz'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Perdeyi Jhon Duran açtı

Mücadeleye hızlı başlayan Benfica, 5. dakikada Jhon Duran'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Alexander Bah farkı ikiye çıkarırken, 36. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Jhon Duran skoru 3-0'a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Celtic, Camilo Duran'ın attığı golle durumu 3-1 yaptı. Mücadelenin skorunu belirleyen gol ise 89. dakikada Benfica adına Vangelis Pavlidis'ten geldi: 4-1.

Spor

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var