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Eyüpspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 4 eksik

Eyüpspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 4 eksik

10:2019/12/2024, четверг
AA
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Eyüpspor'un kupa maçındaki 11'i
Eyüpspor'un kupa maçındaki 11'i

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Eflatun-sarılı ekipte 4 ismin bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.


Ligin geride kalan 16 maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor, 26 puanla 4. sırada bulunuyor


Eflatun-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö, Recep Niyaz ve Anastasios Chatzigiovanis'in yarınki maçta forma giymesi beklenmiyor.







#Süper Lig
#Eyüpspor
#Fenerbahçe

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