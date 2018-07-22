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Fabian Castillo Meksika'ya transfer oluyor

Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Fabian Castillo takımdan ayrılıyor. Bordo mavili kulüp yaptığı açıklamada 26 yaşındaki oyuncunun transferi için Meksika kulübü Tijuana ile görüşmelere başlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fabian Castillo

​Fabian Castillo

Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Fabian Castillo takımdan ayrılıyor. Bordo mavili kulüp yaptığı açıklamada 26 yaşındaki oyuncunun transferi için Meksika kulübü Tijuana ile görüşmelere başlandığını bildirdi.

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