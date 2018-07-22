Fabian Castillo Meksika'ya transfer oluyor

Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Fabian Castillo takımdan ayrılıyor. Bordo mavili kulüp yaptığı açıklamada 26 yaşındaki oyuncunun transferi için Meksika kulübü Tijuana ile görüşmelere başlandığını bildirdi.

Trabzonspor: Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Meksika'nın Tijuana kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/FaJq5C3tLG — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 22 Temmuz 2018