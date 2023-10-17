6 ay boyunca bağımlılık tedavisi alacak.
Nicolo Fagioli hakkında geçtiğimiz günlerde açılan bahis soruşturması bugün tamamlandı.
İtalya Futbol Federasyonu, ismi yasa dışı bahis iddiaları ile anılan İtalyan orta saha Nicolo Fagioli'nin futboldan 7 ay men cezası aldığını doğruladı. 22 yaşındaki futbolcunun men cezasına ek olarak 12.500 Euro para cezası kesildi.
Fagioli, 6 ay boyuncu bağımlılık tedavisi alacak. Bu 6 aylık süreçte sürekli olarak izlenecek. İtalyan oyuncu, tedavi gördüğü kumar bağımlılığı merkezlerinde konuyla ilgili olarak 10 kez halka açık konuşma yapacak.
Bahis soruşturmasına Galatasaray'dan sezon başı Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo ile Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'nin de adı karışmıştı.