İtalya Futbol Federasyonu, ismi yasa dışı bahis iddiaları ile anılan İtalyan orta saha Nicolo Fagioli'nin futboldan 7 ay men cezası aldığını doğruladı. 22 yaşındaki futbolcunun men cezasına ek olarak 12.500 Euro para cezası kesildi.

Fagioli, 6 ay boyuncu bağımlılık tedavisi alacak. Bu 6 aylık süreçte sürekli olarak izlenecek. İtalyan oyuncu, tedavi gördüğü kumar bağımlılığı merkezlerinde konuyla ilgili olarak 10 kez halka açık konuşma yapacak.