Spor Faruk Can Genç Giresunspora transfer oldu
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Faruk Can Genç Giresunspor'a transfer oldu

Trabzonspor, 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Faruk Can Genç'i sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiraladı.

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Kerim Baştan Yeni Şafak
Faruk Can Genç Giresunspora transfer oldu
Faruk Can Genç

Trabzonspor, altyapısından yetiştirdiği sol bek Faruk Can Genç'i sezon sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'a kiraladı. 22 yaşındaki futbolcu, transfer döneminin başlarında Ankara Keçiörengücü'ne kiralanmıştı ancak oyuncu, kendisini mutsuz hissettiği için sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek Trabzonspor'a geri dönmüştü.

Faruk Can Genç kimdir?

Faruk Can Genç, 16 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Futbol hayatına 2015 yılında Trabzonspor'un altyapısında başladı ve çeşitli kategorilerde forma giydi. 2020 yılında Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2022 yılında kiralık olarak Ümraniyespor'da forma giydi. Yaz transfer döneminin başında Ankara Keçiörengücü'ne kiralık olarak gitti ancak takım içerisinde yaşadığı sıkıntılardan dolayı sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek Trabzonspor'a geri döndü. Kısa süre içerisinde yapılan görüşmeler neticesinde ise sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiralandı. Genç, Murat Cem Akpınar ile birlikte Giresunspor'da bu sezon forma giyen ikinci Trabzonsporlu futbolcu oldu.

Faruk Can Genç'in yürek burkan hikayesi

Trabzonspor taraftar grubunu taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 1997 yılında hayatını kaybeden amcası Faruk Genç'in ismini alan Faruk Can Genç, kazadan 24 yıl sonra Trabzonspor forması giymişti. Genç, Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladığı gün amcasının mezarını ziyaret etmişti ve amcası 1975'te doğduğu için '75' numaralı formayı giymeyi tercih ediyor.

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