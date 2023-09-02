Felix ve Cancelo Barcelona'da

Barcelona Kulübü, 23 yaşındaki hücum oyuncusu Felix'in bir yıllığına kiralandığını duyurdu.

Benfica altyapısında yetişen Felix, 2019'da 127 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Madrid ekibinde bir lig şampiyonluğu yaşayan genç futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise Chelsea'ye kiralanmıştı.