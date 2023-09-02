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Spor

Felix ve Cancelo Barcelona'da

İspanya ekibi Barcelona, transferin son gününde Atletico Madrid'den Joao Felix ile Manchester City'den Joao Cancelo'yu kadrosuna kattı.

11:05 . 2/09/2023 Cumartesi
AA
Joao Felix - Joao Cancelo

Joao Felix - Joao Cancelo

Barcelona Kulübü, 23 yaşındaki hücum oyuncusu Felix'in bir yıllığına kiralandığını duyurdu.


Benfica altyapısında yetişen Felix, 2019'da 127 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Madrid ekibinde bir lig şampiyonluğu yaşayan genç futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise Chelsea'ye kiralanmıştı.




Manchester City'den Joao Cancelo da kiralandı

İspanya ekibi Barcelona, İngiltere temsilcisi Manchester City'den Portekizli futbolcu Joao Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.


Barcelona Kulübü, 29 yaşındaki Cancelo'nun bir yıllığına kiralandığını açıkladı.


Benfica altyapısında yetişen Cancelo, Valencia, Inter ve Juventus'ta oynadıktan sonra 2019'da Manchester City'ye transfer olmuştu.


Üç kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadığı Manchester City'de 154 maça çıkıp 9 gol atan tecrübeli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise Bayern Münih'e kiralanmıştı.







#Barcelona
#Joao Felix
#Joao Cancelo
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