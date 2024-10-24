Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe sahasında Manchester United ile berabere kaldı |ÖZET

Fenerbahçe sahasında Manchester United ile berabere kaldı |ÖZET

23:5424/10/2024, Perşembe
G: 25/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kadıköy'de kazanan çıkmadı.
Kadıköy'de kazanan çıkmadı.

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada goller 15. dakikada Christian Eriksen ve 49. dakikada Youssef En-Nesyri'den geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 57. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Fenerbahçe - Manchester United maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında İngiliz devi Manchester United ile karşı karşıya geldi.


Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


Sarı-lacivertlilerin golünü 49. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.

Manchester United'ın golünü ise 15. dakikada Christian Eriksen attı.


Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 57. dakikada yoğun itirazlarının ardından direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 5 yaptı. Manchester United ise 3 puan kaldı.


FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇ SONUCU


FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇINDAN NOTLAR

FRED VE AMRABAT ESKİ TAKIMINA KARŞI FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin Manchester United'ı konuk ettiği karşılaşmada Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ve sezon başında sarı-lacivertli takıma katılan Amrabat, eski takımlarına rakip oldu. Fred ve Amrabat mücadeleye ilk 11'de başladı. İki oyuncu İngiliz ekibinden ayrıldıktan sonra ilk kez eski takımlarına karşı forma giydi.


ALTAY BAYINDIR'A ÇİÇEK VERİLDİ

Fenerbahçe'nin Manchester United ile Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacağı mücadele öncesinde 2019-2023 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Altay Bayındır'a çiçek takdim edildi.


EN NESYRİ SİFTAH YAPTI

Youssef En-Nesyri, 49. dakikada beraberlik golünü kaydetti. Bu sezon ligde 2, Avrupa Ligi'nde de 3 maça 11'de çıkan En-Nesyri, Avrupa kupalarında ilk kez gol sevinci yaşadı.


FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Manchester United maçının özetini izlemek için

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU



#Fenerbahçe
#Manchester United
#UEFA Avrupa Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ağlamak abdesti bozar mı? Ses çıkararak ağlamak namazı bozar mı?