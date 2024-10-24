UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada goller 15. dakikada Christian Eriksen ve 49. dakikada Youssef En-Nesyri'den geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 57. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Fenerbahçe - Manchester United maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında İngiliz devi Manchester United ile karşı karşıya geldi.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin golünü 49. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.
Manchester United'ın golünü ise 15. dakikada Christian Eriksen attı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 57. dakikada yoğun itirazlarının ardından direkt kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 5 yaptı. Manchester United ise 3 puan kaldı.
FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇ SONUCU
FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇINDAN NOTLAR
Fenerbahçe'nin Manchester United'ı konuk ettiği karşılaşmada Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ve sezon başında sarı-lacivertli takıma katılan Amrabat, eski takımlarına rakip oldu. Fred ve Amrabat mücadeleye ilk 11'de başladı. İki oyuncu İngiliz ekibinden ayrıldıktan sonra ilk kez eski takımlarına karşı forma giydi.
Fenerbahçe'nin Manchester United ile Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacağı mücadele öncesinde 2019-2023 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Altay Bayındır'a çiçek takdim edildi.
Youssef En-Nesyri, 49. dakikada beraberlik golünü kaydetti. Bu sezon ligde 2, Avrupa Ligi'nde de 3 maça 11'de çıkan En-Nesyri, Avrupa kupalarında ilk kez gol sevinci yaşadı.