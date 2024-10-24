Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında İngiliz devi Manchester United ile karşı karşıya geldi.





Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.





Sarı-lacivertlilerin golünü 49. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.

Manchester United'ın golünü ise 15. dakikada Christian Eriksen attı.





Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 57. dakikada yoğun itirazlarının ardından direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 5 yaptı. Manchester United ise 3 puan kaldı.





FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇ SONUCU





FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇINDAN NOTLAR

FRED VE AMRABAT ESKİ TAKIMINA KARŞI FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin Manchester United'ı konuk ettiği karşılaşmada Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ve sezon başında sarı-lacivertli takıma katılan Amrabat, eski takımlarına rakip oldu. Fred ve Amrabat mücadeleye ilk 11'de başladı. İki oyuncu İngiliz ekibinden ayrıldıktan sonra ilk kez eski takımlarına karşı forma giydi.





ALTAY BAYINDIR'A ÇİÇEK VERİLDİ

Fenerbahçe'nin Manchester United ile Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacağı mücadele öncesinde 2019-2023 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Altay Bayındır'a çiçek takdim edildi.





EN NESYRİ SİFTAH YAPTI

Youssef En-Nesyri, 49. dakikada beraberlik golünü kaydetti. Bu sezon ligde 2, Avrupa Ligi'nde de 3 maça 11'de çıkan En-Nesyri, Avrupa kupalarında ilk kez gol sevinci yaşadı.





FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ

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UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU







