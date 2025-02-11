Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe-Anderlecht maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Anderlecht maçının hakemi belli oldu

12:5911/02/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Karadağlı hakem Nikola Dabanovic
Karadağlı hakem Nikola Dabanovic

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe’nin sahasında Anderlecht ile oynayacağı maçı Karadağ Futbol Federasyonu’ndan Nikola Dabanovic yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe, 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ile sahasında karşılaşacak.


Bu zorlu mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu’ndan Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic’in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Milos Boskovic olacak.


Maçta VAR koltuğunda Pascal Müller oturacak. AVAR’da ise Robert Schröder yer alacak.






#UEFA
#Avrupa Ligi
#Fenerbahçe
#Anderlecht
#Nikola Dabanovic

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın okullar tatil mi? Bolu, Çorum, Zonguldak’ta 12 Şubat Çarşamba günü okul var mı?