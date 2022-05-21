Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroyu, Jorge Jesus'a emanet etmeyi planlayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuları radarına aldı.
Fenerbahçe Federico Bernardeschi'nin peşinde
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Juventus ile yollarını ayırmaya hazırlanan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Federico Bernardeschi'yi transfer etmek istediği öğrenildi. Menajerler vasıtasıyla görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, bu transferi olumlu sonuçlandırırsa bonservis bedeli ödemeyecek.
Galatasaray da istiyor
Sezon sonunda boşa çıkacak olan İtalyan oyuncuyla sadece Fenerbahçe değil, Galatasaray da ilgileniyor. Ayrıca İtalya'dan ve Avrupa'dan da teklifler alan Bernardeschi, bu sezon 35 maçta, 2 gol ve 6 asistle oynadı.
- Juventus 2017 yılında Federico Bernardeschi için Fiorentina'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
#ÖZEL
Fenerbahçe, sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Federico Bernardeschi'yi transfer etmek istiyor. Görüşmeler devam ediyor.
Galatasaray ve İtalya'dan başka kulüpler de Bernardeschi'nin peşinde. pic.twitter.com/Q6FxD0AzVl
#ÖZEL