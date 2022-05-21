İtalya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yaşayan Federico Bernardeschi'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroyu, Jorge Jesus'a emanet etmeyi planlayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuları radarına aldı.

Fenerbahçe Federico Bernardeschi'nin peşinde

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Juventus ile yollarını ayırmaya hazırlanan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Federico Bernardeschi'yi transfer etmek istediği öğrenildi. Menajerler vasıtasıyla görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, bu transferi olumlu sonuçlandırırsa bonservis bedeli ödemeyecek.

Galatasaray da istiyor

Sezon sonunda boşa çıkacak olan İtalyan oyuncuyla sadece Fenerbahçe değil, Galatasaray da ilgileniyor. Ayrıca İtalya'dan ve Avrupa'dan da teklifler alan Bernardeschi, bu sezon 35 maçta, 2 gol ve 6 asistle oynadı.

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Juventus 2017 yılında Federico Bernardeschi için Fiorentina'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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