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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı!

12:022/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe takımları RAMS Park'ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Gabriel Sara (sağda) ile Fenerbahçe oyuncusu Dusan Tadic (solda) mücadele etti.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe takımları RAMS Park'ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Gabriel Sara (sağda) ile Fenerbahçe oyuncusu Dusan Tadic (solda) mücadele etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu. Dev mücadelenin VAR koltuğunda Alman Pascal Müller oturacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, derbi mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.


Dev karşılaşmanın Video Asistan Hakem'i (VAR) belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre mücadelenin VAR koltuğunda Alman Pascal Müller oturacak.


Bu akşam 20.45'te Kadıköy'de oynanacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.



#Ziraat Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#VAR

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