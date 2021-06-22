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Fenerbahçe German Valera'nın peşinde

Fenerbahçe, Atletico Madrid'in 19 yaşındaki genç oyuncusu German Valera'yı satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe German Valeranın peşinde
German Valera'nın güncel bonservis miktarının 2.5 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, rotasını genç oyunculara çevirdi. Sarı-lacivertliler, genç oyuncuları kadrosuna katarak, hem takımı gençleştirmek hem de yüksek bonservislerle elden çıkarmanın planlarını yapıyor.

Fenerbahçe'nin hedefi German Valera

Bu kapsamda Fenerbahçe, Atletico Madrid’den 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu German Valera’yı kadrosuna katmak istiyor. German Valera da Dimitris Pelkas ve Attila Szalai gibi Rogon menajeri şirketi oyuncusu.

Avrupa'nın önemli kulüpleri peşinde

Sarı lacivertliler, geçen sezonu La Liga 2 ekibi CD Tenerife’de kiralık olarak geçiren Valera’yı satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, Avrupa’nın önemli kulüplerinin de takibinde. Fenerbahçe kulübü yöneticileri, basınla yaptıkları bilgilendirme toplantılarında “Szalai ve Pelkas gibi isimler bulmalıyız” demişti.

  • German Valera geride bıraktığımız sezon 25 karşılaşmada, 4 gol ve 1 asistle oynadı. Genç oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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