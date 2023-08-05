Fenerbahçe Rade Krunic'i İstanbul'a bekliyor

İsmail Kartal, yönetimden transferin hızlı bir şekilde bitirilmesini talep etti.
Fenerbahçe, Boşnak orta saha Rade Krunic transferini bitirmeye yakın. Rade Krunic ile sözleşme şartları konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe, Milan ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.
İtalyan ekibi Krunic için 12 milyon Euro bonservis artı bonus istiyor. Sarı-lacivertli yönetim, 5-6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle Krunic transferini bitirmeyi hedefliyor. Boşnak orta saha Krunic sürekli forma giyecek olması ve Dzeko faktörü nedeniyle Fenerbahçe'de oynamak isterken Milan'dan transferinde kolaylık gösterilmesini istedi.
Teknik direktör İsmail Kartal da Krunic'i ısrarla istiyor ve Boşnak yıldızın transferinin bitirilmesini bekliyor. Sarı lacivertli yöneticiler, İtalya'ya çıkarma yapıp transferi bitirmeyi planlıyor. Krunic'in vatandaşı Dzeko'nun yanı sıra Empoli'de birlikte forma giydiği Miha Zajc ile de görüşerek, Fenerbahçe hakkında bilgiler aldığı belirtildi.
Milan'ın orta sahaya Valencia'dan Yunus Musah'ı alması, Krunic'in Fenerbahçe'ye transferinin önünü açacak. Bu gelişmeler sonrasında transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.