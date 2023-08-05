Fenerbahçe Rade Krunic'i İstanbul'a bekliyor

Fenerbahçe, Boşnak orta saha Rade Krunic transferini bitirmeye yakın. Rade Krunic ile sözleşme şartları konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe, Milan ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

İtalyan ekibi Krunic için 12 milyon Euro bonservis artı bonus istiyor. Sarı-lacivertli yönetim, 5-6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle Krunic transferini bitirmeyi hedefliyor. Boşnak orta saha Krunic sürekli forma giyecek olması ve Dzeko faktörü nedeniyle Fenerbahçe'de oynamak isterken Milan'dan transferinde kolaylık gösterilmesini istedi.