Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 28. hafta

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor’u ağırlayacak. 61 puanla 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler rakibi ile oynadığı son 2 maçı kazanamadı. Samsunspor ise Fenerbahçe’ye karşı son galibiyetini 2012 senesinde aldı. Peki, Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç hakkında tüm detaylar.