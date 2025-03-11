Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 28. hafta

Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 28. hafta

14:5411/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Samsunspor’u konuk edecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Samsunspor’u konuk edecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Samsunspor’u konuk edecek. Evinde 9 maçtır kazanan sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışına yara almadan devam etmek istiyor. Samsunspor ile oynadığı son 2 maçı kazanamayan Fenerbahçe bu maçlardan 1-1 ve 2-2’lik skorlarla ayrıldı. Samsunspor ise 3. sıradaki yerini korumak için zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Peki, Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor’u ağırlayacak. 61 puanla 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler rakibi ile oynadığı son 2 maçı kazanamadı. Samsunspor ise Fenerbahçe’ye karşı son galibiyetini 2012 senesinde aldı. Peki, Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç hakkında tüm detaylar.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Samsunspor maçı 16 Mart Pazar günü saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE

1 İrfan Can Eğribayat

4 Çağlar Söyüncü

16 Mert Müldür

37 Milan Skriniar

95 Yusuf Akçiçek

10 Dusan Tadic

18 Filip Kostic

34 Sofyan Amrabat

53 Sebastian Szymanski

9 Edin Dzeko

19 Youssef En Nesyri

SAMSUNSPOR

1 Okan Kocuk

4 Rick Van Drongelen

16 Marc Bola

18 Zeki Yavru

6 Youssef Ait Bennasser

8 Soner Aydoğdu

10 Olivier Ntcham

11 Emre Kılınç

17 Kingsley Schindler

55 Yunus Emre Çift

9 Marius Mouandilmadji

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG’DE 28. HAFTADA HANGİ MAÇLAR VAR?

TRENDYOL SÜPER LİG’DE GOL KRALI KİM?









#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1995, 2005 ve 2015 SSK başlangıcı olan yaşadı: 2160 ve 3600 gün ile erken emeklilik