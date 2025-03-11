Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 28. hafta

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Samsunspor’u konuk edecek. Evinde 9 maçtır kazanan sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışına yara almadan devam etmek istiyor. Samsunspor ile oynadığı son 2 maçı kazanamayan Fenerbahçe bu maçlardan 1-1 ve 2-2’lik skorlarla ayrıldı. Samsunspor ise 3. sıradaki yerini korumak için zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Peki, Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor’u ağırlayacak. 61 puanla 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler rakibi ile oynadığı son 2 maçı kazanamadı. Samsunspor ise Fenerbahçe’ye karşı son galibiyetini 2012 senesinde aldı. Peki, Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç hakkında tüm detaylar.
FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Samsunspor maçı 16 Mart Pazar günü saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
FENERBAHÇE
1 İrfan Can Eğribayat
4 Çağlar Söyüncü
16 Mert Müldür
37 Milan Skriniar
95 Yusuf Akçiçek
10 Dusan Tadic
18 Filip Kostic
34 Sofyan Amrabat
53 Sebastian Szymanski
9 Edin Dzeko
19 Youssef En Nesyri
SAMSUNSPOR
1 Okan Kocuk
4 Rick Van Drongelen
16 Marc Bola
18 Zeki Yavru
6 Youssef Ait Bennasser
8 Soner Aydoğdu
10 Olivier Ntcham
11 Emre Kılınç
17 Kingsley Schindler
55 Yunus Emre Çift
9 Marius Mouandilmadji