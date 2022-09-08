Spor Fenerbahçe Tayyip Talha Sanuç ile anlaştı
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Fenerbahçe Tayyip Talha Sanuç ile anlaştı

Transferin son gününde Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Tayyip Talha Sanuç ile anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın da istediği 22 yaşındaki oyuncu için Adana Demirspor ile anlaşan Fenerbahçe, bir oyuncunun yanı sıra ufak bir bonservis ücreti de ödeyecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Tayyip Talha Sanuç ile anlaştı mı? Hangi oyuncu gönderilecek?
22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro.

Transfer döneminin son gününde Fenerbahçe 22 yaşındaki Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ın da istediği oyuncu için Adana Demirspor ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, genç oyuncuyu gün içerisinde İstanbul'a getirecek.

Serdar Dursun gidiyor, Tayyip Talha Sanuç geliyor

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Tayyip Talha Sanuç'un transferi için Adana Demirspor'a Serdar Dursun'u verecek. Ayrıca 22 yaşındaki stoper için ufak da bir bonservis ücretinin verilebileceği öğrenildi.

  • 2018 yılında Karabükspor'dan 245 bin euro karşılığında transfer edilen Tayyip Talha Sanuç, bu sezon 3 karşılaşmada 1 gol attı. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Tayyip Talha Sanuç için devrede
SPOR
Beşiktaş ve Fenerbahçe Tayyip Talha Sanuç için devrede


Olay çalım

Olay çalım

Beşiktaş'ın yeni transferinin uçak biletini Fenerbahçe aldı.
Yeni Kartal

Yeni Kartal

​Beşiktaş yeni transferini duyurdu.
Yırtıp attılar

Yırtıp attılar

Marsilyalı taraftarlar, sapkın LGBT propagandasına izin vermedi.
İki kulüp <br>devreye girdi

İki kulüp
devreye girdi

Fode Koita transferin son gününde Trabzonspor'dan ayrılabilir.
Yeni takımı <br>şaşırtabilir

Yeni takımı
şaşırtabilir

Fatih Terim'e sürpriz bir talip çıktı.
İki oyuncu kiralandı

İki oyuncu kiralandı

Göztepe Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş'ı kadrosuna kattı.
Bedavaya <br>10 numara

Bedavaya
10 numara

​Porto'nun Japon futbolcusu Süper Lig'e geliyor.
İstanbul'a geldi

İstanbul'a geldi

Galatasaray bir dünya yıldızını daha transfer etti.
Aynı takıma gittiler

Aynı takıma gittiler

​Emre Kılınç ile Taylan Antalyalı'nın yeni takımı belli oldu.
Süper Lig <br>ekibine kiralandı

Süper Lig
ekibine kiralandı

​Maaşının yarısını Galatasaray ödeyecek.
Avrupa'da <br>Türk gecesi

Avrupa'da
Türk gecesi

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz sahaya çıkıyor.
1. Lig'e gidiyor

1. Lig'e gidiyor

Ömer Bayram'ın sözleşmesi feshedildi.
'Şampiyon olur'

'Şampiyon olur'

Mircea Lucescu Süper Lig'deki favorisini açıkladı.
KAP'a bildirildi

KAP'a bildirildi

​Galatasaray Icardi transferini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.