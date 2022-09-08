Fenerbahçe Tayyip Talha Sanuç ile anlaştı

Transfer döneminin son gününde Fenerbahçe 22 yaşındaki Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ın da istediği oyuncu için Adana Demirspor ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, genç oyuncuyu gün içerisinde İstanbul'a getirecek.

Serdar Dursun gidiyor, Tayyip Talha Sanuç geliyor

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Tayyip Talha Sanuç'un transferi için Adana Demirspor'a Serdar Dursun'u verecek. Ayrıca 22 yaşındaki stoper için ufak da bir bonservis ücretinin verilebileceği öğrenildi.

2018 yılında Karabükspor'dan 245 bin euro karşılığında transfer edilen Tayyip Talha Sanuç, bu sezon 3 karşılaşmada 1 gol attı. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro.

SPOR Beşiktaş ve Fenerbahçe Tayyip Talha Sanuç için devrede



