Avrupa'da transfer dönemi kapandı ve takımlar listelerini UEFA'ya bildirdi. Artık yapılan transferler Avrupa maçlarında oynamayacak. Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'da listelerini UEFA'ya teslim etti. Fakat ligi kazanmak için kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor.





Fenerbahçe ve Galatasaray Nicolo Zaniolo'nun peşinde

Fenerbahçe ve Galatasaray da bir kez daha aynı oyuncunun peşine düştü. Sarı-lacivertliler ve sarı kırmızılılar, İtalya Serie A takımlarından Roma forması giyen Nicolo Zaniolo'yu transfer etmek istiyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo için Roma ile bir görüşme yaptığını iddia etti.





Ayrıca Di Marzio, İtalyan kulübünün 23 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istemediğini eğer olursa bonservisi ile takımdan gönderebileceğini söyledi.





Oyuncu depresyonda

Zaniolo, bir süredir performansı sebebiyle eleştiriliyordu. İlk kez 12 Ocak'ta İtalya Kupası'nda Genoa ile Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta tribünlerin ıslıklı protestosuna maruz kalan Zaniolo, teknik direktörü Jose Mourinho'nun sahip çıkmasına karşın Roma'dan ayrılmak isteğini söylemişti. Transfermarkt verilerinde ise oyuncunun depresyonda olduğu ifade edildi.













Sözleşmesi 2024'te bitecek

2018 yılında Inter'den 4.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Nicolo Zaniolo, bu sezon 17 karşılaşmada süre aldı. İtalyan oyuncu bu süreçte, 2 gol ve 3 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre Zaniolo'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro. 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.























