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Fenerbahçe ve Galatasaray Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşılaşacak

İspanya La Liga takımlarından Rayo Vallecano, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı oynayacaklarını açıkladı. Ayrıca Villarreal de hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile özel maç yapacaklarını duyurdu. Peki Fenerbahçe-Rayo Vallecano ve Galatasaray-Rayo Vallecano maçları ile Fenerbahçe-Villarreal ve Galatasaray-Villarreal karşılaşmaları ne zaman, nerede oynanacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe ve Galatasarayın Rayo Vallecano ve Villarreal maçları ne zaman?
Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasından bir kare

Ligler, Dünya Kupası nedeniyle araya girecek ve takımlar da bu arada kısa bir tatilden sonra, ikinci devre için çalışmalara başlayacak. Bu kapsamda Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı rakiple hazırlık maçı oynayacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray Rayo Vallecano ile karşılaşacak

İspanya La Liga takımlarından Rayo Vallecano, özel maç için İstanbul'a geleceklerini açıkladı. 28 Kasım'da İstanbul'a gelecek olan İspanyol temsilcisi, 30 Kasım'da Şükrü Saraçoğlu'nda Fenerbahçe ile 3 Aralık'ta Nef Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşacaklarını duyurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakibi Villareal

  • İspanya Ligi takımlarından Villarreal de, 3 Aralık'ta Fenerbahçe ile, 6 Aralık'ta ise Galatasaray'la İstanbul'da hazırlık maçı yapacağını açıkladı.
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