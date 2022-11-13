Fenerbahçe ve Galatasaray Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşılaşacak

Ligler, Dünya Kupası nedeniyle araya girecek ve takımlar da bu arada kısa bir tatilden sonra, ikinci devre için çalışmalara başlayacak. Bu kapsamda Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı rakiple hazırlık maçı oynayacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray Rayo Vallecano ile karşılaşacak

İspanya La Liga takımlarından Rayo Vallecano, özel maç için İstanbul'a geleceklerini açıkladı. 28 Kasım'da İstanbul'a gelecek olan İspanyol temsilcisi, 30 Kasım'da Şükrü Saraçoğlu'nda Fenerbahçe ile 3 Aralık'ta Nef Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşacaklarını duyurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakibi Villareal

İspanya Ligi takımlarından Villarreal de, 3 Aralık'ta Fenerbahçe ile, 6 Aralık'ta ise Galatasaray'la İstanbul'da hazırlık maçı yapacağını açıkladı.

⚡️ El Rayo Vallecano hará una gira por Turquía durante el parón por el Mundial.https://t.co/zye6g2LUE4 — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) November 13, 2022