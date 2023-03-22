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Spor

Fenerbahçe-Zenit maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

Milli ara nedeniyle Fenerbahçe ile Zenit, Ülker Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Zenit maçının geliri, depremzedelere verilecek. Peki, Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe-Zenit maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi
09:58 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe milli araya, ligde ikinci sırada olarak girdi.

Fenerbahçe milli araya, ligde ikinci sırada olarak girdi.

Fenerbahçe, milli maç arasında yarın Rusya'nın Zenit takımını özel maçta konuk edecek. Mücadelenin geliri, afet bölgesindeki vatandaşlara bağışlanacak. Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları bulunuyor.


Fenerbahçe-Zenit maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe ile Zenit Ülker Stadı'nda 23 Mart Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe-Zenit maçını, S Sport Plus ve FBTV ortak yayınla verecek. Ayrıca Rusya'da yayın yapan spor kanallarından bazıları da mücadeleyi canlı olarak aktaracak.


Fenerbahçe-Zenit maçı ile ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçemiz, milli maçlar dolayısıyla Süper Lig'e verilecek arada geliri afet bölgelerimize bağışlanacak özel maçta Rusya ekibi FK Zenit ile karşılaşacak. Tüm gelirinin depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacağı hazırlık karşılaşması, 23 Mart Perşembe günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Yaralarımızı birlikte saracağız."







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#Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda
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