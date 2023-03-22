Fenerbahçe, milli maç arasında yarın Rusya'nın Zenit takımını özel maçta konuk edecek. Mücadelenin geliri, afet bölgesindeki vatandaşlara bağışlanacak. Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları bulunuyor.





Fenerbahçe-Zenit maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe ile Zenit Ülker Stadı'nda 23 Mart Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe-Zenit maçını, S Sport Plus ve FBTV ortak yayınla verecek. Ayrıca Rusya'da yayın yapan spor kanallarından bazıları da mücadeleyi canlı olarak aktaracak.





Fenerbahçe-Zenit maçı ile ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçemiz, milli maçlar dolayısıyla Süper Lig'e verilecek arada geliri afet bölgelerimize bağışlanacak özel maçta Rusya ekibi FK Zenit ile karşılaşacak. Tüm gelirinin depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacağı hazırlık karşılaşması, 23 Mart Perşembe günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Yaralarımızı birlikte saracağız."













Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada bir günlük iznin ardından hazırlıklarımıza devam ediyoruz. ✅ pic.twitter.com/9pNz3Hr73u — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 21, 2023











